ABD’li istihbarat kuruluşu “Stratfor” yazdı: “Karabağ, fiilen egemen bir ülke”

Amerikan İstihbarat Merkezi’nin (CİA) gölgesi olarak tabir edilen istihbarat ve araştırma kuruluşu “Stratfor”, dünyada mevcut egemen ülkeler hakkında kapsamlı bir makale hazırladı.

Makalede, “Harita severlerin en sevdiği sorulardan biri, “Dünyada kaç ülke var?” sorusudur. Ancak bu soruyu cevaplayanlar, tüm gerçeği söylemiyor. Ülkelerin sayısı, bu ülkeleri nasıl tanımlandığınıza bağlı değişir” denildi.

Birleşmiş Milletler’e göre dünyada 195 egemen devlet var. Bunlardan 193’ü BM üye ülkeleridir, diğer 2’si ise gözlemci ülke olarak bilinen Vatikan ve Filistin’dir.

Bunların yanısıra bir de kısmen tanınmış 6 ülke bulunuyor. Bunlar, BM üyesi olmayan Tayvan, Batı Sahra, Kosova, Güney Osetya, Abhazya ve Kuzey Kıbrıs’tır.

“Stratfor” makalesine göre, anılan 201 ülkenin dışında bir de BM üye ülkeleri tarafından tanınmayan, ancak fiilen egemen olan en az 3 ülke mevcut Bunlar, Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti, Trransdinyester Moldova Cumhuriyeti ve Somaliland Cumhuriyeti’dir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/17/ABD-Stratfor-Karabağ-egemen/152866

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