24 Nisan Ermeni soykırımı iftirasına karşı 21 Nisan hareketi başlatıldı

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Türkiye’ye yönelik iftira kampanyalarına karşı mücadelesi ile bilinen Talat Paşa Komitesi, imza kampanyası başlattı. Açıklamada 21 Nisan’ın Türk Milletine karşı işlenen soykırımın anma günü olarak ilan edilmesi istendi.

İmza kampanyasını Talat Paşa Komitesi Başkanı Emekli Tümgeneral Ali Erdinç, bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Erdinç, 21 Nisan tarihinin neden seçildiğini ise şöyle özetledi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nde konuşan Ali Erdinç, vatandaşlardan ve devlet yetkililerinden kampanya için destek istedi.

Açıklamanın ardından kampanyanın dilekçesi yazıldı ve ilk imzalar atıldı.

21 Nisan hareketi için başlatılan imza kampanyasına, başta Talat Paşa Komitesi olmak üzere, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, ANKA Enstitüsü, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Vatan Partisi, eski bakanlar ve milletvekilleri de destek verdi.

https://www.ulusal.com.tr/gundem/24-nisan-ermeni-soykirimi-iftirasina-karsi-21-nisan-hareketi-baslatildi-h228178.html



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