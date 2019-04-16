Taha Akyol: Said Nursi’nin ‘Münazarat’ına bakın, hayret doğrusu

Risale Haber-Haber Merkezi

Taha Akyol, Said Nursi’nin “Münazarat” kitabını okumayı tavsiye etti.

Karar’daki yazısında “bekamızı demokrasiye feda etmemek” tartışmasına değinen Akyol, “Temel sorun şudur: Hak ve yükümlülükler insanların dini inançlarına göre mi, “eşit vatandaşlık” ilkesine göre mi belirlenmelidir?” sorusun yöneltti.

Dönemin önde gelen İslamcılarından Said Nursi

Akyol, soruya cevap olarak iki ismi örnek verdi:

“Meşrutiyet devri İslamcılarının tamamı, hatta Şeyhülislam Mustafa Sabri gibi bir isim bile, insanların inancı ne olursa olsun kanun önünde eşit olduğunu, dinî hususların öbür dünyayla ilgili olduğunu yazmış, modern vatandaşlık kavramını savunmuştu.

Dönemin önde gelen İslamcılarından Said Nursi de “müsavat fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır” diyerek Rum ve Ermeni vatandaşların da hukuken eşit olduğunu yazıyordu, “Münazarat” kitabına bakabilirsiniz. Yüz yılda nereden nereye, hayret doğrusu.”

Akyol, Meşrutiyet İslamcılarının reel sorunların içinde yaşayarak çözümler düşündüklerini, hürriyet, eşitlik, vatandaşlık, kuvvetler ayrılığı gibi modern değerlerin zorunlu olduğunu gördüklerini belirterek, “Bugün ise hepsi değil ama bir kısım İslamcılar muhayyel kurgularla ideoloji yapıyorlar. Kurgularını tarih laboratuvarında test etmiyorlar; mesela hilafetin sadece çeyrek asır devam edip ondan sonra istibdada dönüşmesini tahlil etmiyorlar…Kurgularının çağımızda ne tür uygulamalar ortaya çıkardığını da araştırmıyorlar” dedi.

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