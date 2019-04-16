Rusya Ortodoks Kilisesi: Notre Dame Katedrali’nin yanması tüm Hristiyanlar için bir trajedi

Rusya Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Rahip Stefan İgumnov, Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin yanmasının tüm Hristiyanlar ve yapının kültürel değerinin farkında olan herkes için bir trajedi olduğu açıklamasını yaptı. Rus Senatör Konstantin Kosaçev de Rusya’nın katedralin restorasyonunda Fransa’ya yardım teklif edebileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Rahip Stefan İgumnov, Notre Dame Katedrali’nin yanmasının Ortodoks Kilisesi’nde büyük üzüntüye yol açtığını ifade etti.

İgumnov “Yangın, tüm Hristiyanlar ve katedralin kültürel manasının farkında olan herkes için kesinlikle bir trajedi. Kültürel değerinin yanı sıra, Hristiyanlık için en büyük kutsal emanet olan Dikenli Taç da (Hristiyanlıkta İsa’nın çarmıha gerilmesinden önce başında bulunan taç) orada bulunuyor. Tacın güvende olması ve tanrının bu feci olay nedeniyle kimsenin ölmesine izin vermemesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Moskoca Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Yetkilisi Varhang Kipşidze de, Fransız Katoliklerle birlikte yas tuttuklarını söyledi.

‘RUSYA RESTORASYON KONUSUNDA KENARDA KALMAMALI’

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de ‘insanlık mirası’ olarak tanımladığı katedral yangını ile ilgili Rusya’nın restorasyon konusunda kenarda kalmayıp yardım teklifinde bulunması gerektiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/rusya/201904161038773724-rusya-ortodoks-kilisesi-notre-dame-katedralinin-yanmasi-tum-hristiyanlar-icin-bir-trajedi/

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