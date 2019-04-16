Paris Savcılığı: Yangın kaza sonucu çıktı, kundaklama yok

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Paris Savcılığı, Fransa’nın başkentindeki en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali’ndeki yangının kaza sonucu çıktığını açıkladı.

Salı günü gazetecilere açıklama yapan Paris Başsavcısı Rémy Heitz, ilk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dair bir işaret olmadığını söyledi.

Rémy Heitz, yangınla ilgili soruşturmanın uzun süreceğini, 50 kişinin soruşturma için görevlendirildiğini belirtti.

Yangına katedraldeki bakım ve onarım çalışmalarının neden olmuş olabileceği bildiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “katedrali yeniden inşa etme” sözü verdi.

Ülkenin önde gelen milyardelerinden Bernard Arnault ve Francois-Henri Pinault, katedralin yeniden inşasına katkı için 300’er milyon euro vereceklerini açıkladı.

Reuters ajansına göre tarihi katedrali en çok ziyaret eden ülkelerden olan ABD’nin vatandaşları, bağış kampanyasına da en fazla ilgiyi gösterenler arasında bulunuyor.

Vatikan da restorasyon çalışmalarına katkıda bulunacağını açıklarken, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco “Fransa’nın yanındayız” dedi.

Alevlerin hızla 850 yıllık yapının etrafını sarması sonrası, katedralin çatısı ve kulesi çöktü.

Paris itfaiyesi, TSİ 04:00’te yangını kontrol altına almayı başardığını duyurdu.

İtfaiye yetkilileri, ana yapının “kurtarıldığını” söyledi. Soğutma çalışmaları halen devam ederken katedralin içindeki sanat eserlerini kurtarmak için özel ekipler görev yapıyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Notre-Dame yangını: Katedralin kulesi çöktü

Macron: Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi gecesi yangın sürerken yaptığı açıklamada “Notre-Dame bizim tarihimiz, edabiyatımız, büyük olaylarımızın, savaşlarımızın, özgürlük mücadelelerimizin yaşandığı yer” demişti.

Macron, “Gururlu olalım çünkü bu katedrali 800’den fazla yıl önce biz inşa ettik ve aradan geçen yüzyıllarda büyüttük, geliştirdik. Bu yüzden ciddi bir şekilde söylüyorum: Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” diye konuşmuştu.

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Bazı eserler kurtarıldı

Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Fransız BFM haber kanalına verdiği demeçte alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi.

Gregoire, yangın sırasında içerden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığını da akatardı.

Katedralin yöneticilerinden Patrick Chauvet, 13. yüzyılda yaşayan Fransız Kralı Louis’in giydiği ceketin de kurtarılanlar arasında olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde katedralin çatısından siyah dumanlar ve alevlerin yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, güvenlik ekipleri katedralin çevresini boşalttı.

Parisliler Seine Nehri’ne bakan yapının yanışını uzaktan, sessizce izledi. Başkentteki birçok kilisenin çanları Notre Dame için çaldı.

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, itfaiye ekiplerinin katedraldeki “korkunç yangın”a müdahalesi sürerken, bölgedekilere güvenlik bariyerlerini geçmemeleri uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

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Paris’in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

BBC Dünya Servisi’nden Henri Astier, katedralin en son Fransız Devrimi’nde büyük hasar gördüğünü söylüyor.

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12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo’nun başyapıtı “Notre-Dame’ın Kamburu” romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.

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