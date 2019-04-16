Notre Dame’da Zararın Bilançosu Çıkartılıyor

Paris’in sembollerinden tarihi 12’nci yüzyıla dayanan Notre Dame kilisesinde çıkan büyük yangının ardından zarar tespit çalışmaları başladı.

Kilisenin duvarlarında asılı 400 yıllık resimler yangında zarar gördü. Ancak itfaiye görevlileri insan zinciri oluşturarak taşlarla bezeli ayin kadehlerini ve diğer önemli sanat eserlerinin bir kısmını elden ele dışarı çıkartmayı başardı.

Yangının ardından görülen manzara kilisenin meşhur vitray pencerelerinin ve dini tarihi eserlerin çoğunun yangını az hasarla atlattığını ortaya koydu.

Hasar almadan çıkartılması büyük sevinçle karşılanan eserlerin başında İsa’nın dikenli tacı yer alıyor. Bu taç Fransa’ya 12’nci yüzyılda Bizans İmpartatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’ten getirilmişti.

Eserler elden ele çıkartıldı

Altın, gümüş ve taş işlemeli kadehler, şamdanlar ve diğer çok sayıdaki sanat eseri itfaiye, polis ve kent yetkililerinin hızlı davranarak oluşturdukları insan zinciri sayesinde hızla elden ele kilisenin dışına çıkartılarak kurtarıldı.

Sanat tarihi uzmanları katedralin ahşap kirişli çatısının çökmesinin ardından 13. yüzyıldan kalma Gül Pencereleri’nin ve diğer cam eserlerin gördüğü zararı tesbit etmeye çalışıyor. Bu görkemli pencerelerin hala yerinde olması ise bir teselli oldu.

‘Eserlerin yüzde 5 ila 10’u yok olmuş olabilir’

Fransa Kültürel Mirası Gözlemevi başkanı Maxime Cumunel, katedraldeki sanat eserlerinin yüzde 5 ila 10’unun yangında yok olmuş olabileceğini belirtti ve “malesef bunu kabul etmemiz lazım” dedi.

17 ve 18’inci yüzyıldan kalma ve İsa’nın havarilerinin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı büyük resimlerin dördü en azından kısmen zarar gördü.

Kültür Bakanı Franck Reister, resimlerin alevlerden çok dumandan etkilendiğini söyledi.

Eserler Louvres Müzesi’ne taşınıyor

Bu resimler de katedralden şimdiye kadar çıkartılan diğer eserler gibi Cuma günü Louvres Müzesi’ne götürülecek ve restorasyon çalışmaları için burada tutulacak.

Katedralin görkemli ana orgunun ise ne durumda olduğu bilinmiyor. Kurtarma ekipleri katedralin kemerlerinin çökme olasılığına karşı orgu korumak için teyakkuzdaydı.

18. yüzyılın sonunda Fransız Devrimi’nden sağ çıkan org, Cumunel’a göre az da olsa hasar almış olabilir. Ancak belediye yetkilileri orgun bütünlüğünü koruduğunu bildirdi.

Fransa’nın zenginleri Notre Dame için seferber oldu

Notre Dame kilisesinin restorasyon çalışmaları için şimdiden toplamda Fransa’nın önde gelen zenginleri, iş adamları ve Paris belediyesi tarafından 520 milyon dolar (460 milyon euro) bağış sözü verildi.

Yangından kurtarılan diğer eserler arasında Fransa’nın 13’üncü yüzyıldaki krallarından Saint Louis’nin giydiği bir tünik ve kilisenin 13 tonluk çanı da yer alıyor.

Notre Dame’ın devrilen çan kulesindeki on altı bronz heykel yangından günler önce restore edilmek üzere kuleden çıkartılmıştı.

Yangından çıkan katedralin içinden çekilen ilk fotoğraflarsa enkazın altındaki altın haçın tek parça halinde yerinde durduğunu gösterdi.

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