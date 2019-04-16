Neve Şalom provokasyonuna hapis cezası

İki yıl önce bir grup eylemcinin Neve Şalom Sinagogu önündeki provokasyon eyleminin davasında bir kişiye hapis cezası verildi.

İlk duruşması ocak ayında gerçekleştiği davanın ikinci duruşması 16 Nisan’da 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye avukatsız gelen Sanık Kürşat Mican, olay tarihinde İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamaları nedeniyle Türkiye’deki Musevi asıllı vatandaşların olaya tepkisiz kalmamalarını sağlamak amacıyla eylemi düzenlediklerini belirtti. Mican, kin ve düşmanlığı tahrik etmek gibi bir niyetleri olmadığını, ibadetin engellenmesine yönelik bir faaliyet gerçekleştirmediklerini belirterek beraatını istedi.

Mican, olaydan sonra incelenen kamera kayıtlarında görülen, sinagog kapısını tekmeleyen şahısların kendileri ile alakaları olmadığını ifade etti. Ayrıca sinagoga taş atanların da kendi gruplarından olmadığını belirtti.

Mahkeme, Mican’ın halk arasında panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile inanç, düşünce hürriyetinin kullanılmasını engellemeye azmettirme ve ibadethanelere zarar vermeye azmettirmek suçlamalarından beraatına karar verirken, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan cezalandırılmasına karar verdi. TCK’nın 216/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, yeri, kastın ağırlığı amaç ve saiki dikkate alınarak bir yıl hapis cezası verildi. Ayrıca verilen kararda, sanığının hapis cezasının kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özellikler nazara alınarak paraya çevrilmesine yer olmadığı maddesi de yer aldı.

Mican’ın geçmişi ve üç aydan fazla hapis cezası gerektiren mahkûmiyetinin bulunması nedeniyle cezanın ertelenmesinin de mümkün olmadığı kararı dikkat çekti.

Kürşat Mican, mahkeme tutanağı için kendisini ‘bekâr, çocuksuz, lise mezunu, oto alım-satım işiyle uğraşan, aylık kazancı 6000 TL olan, TC vatandaşı’ olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Bir grup eylemci, 21 Temmuz 2017’de Neve Şalom Sinagoguna önünde bir eylem gerçekleştirmişti. O dönemde İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmesinden sonra, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican ve beraberindeki bir grup, sinagog önünde toplanarak, eylem yapmış, sinagogun kapısına tekmeleyerek, taşlı saldırıda bulunmuştu. Türkiye Hahambaşılık Vakfı, Neve Şalom Vakfı ve İnsan Hakları Derneğinin suç duyurusu üzerine savcılık bir yıl sonra iddianame hazırlamıştı.

http://www.salom.com.tr//haber-110323-neve_salom_provokasyonuna_hapis_cezasi.html





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