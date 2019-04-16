Kitabı Mukaddes’ten teşvik edici bir ayet

HYETERT- Tüm dünyanın göz yaşları içinde izlediği Paris’teki Notre Dame Katedrali yangını sonra pek çok taziye mesajları yayınlandı. Sosyal Medya’da en çok paylaşılan konu oldu.

Türkiye Kitabı Mukaddes Şirketi ise bu sabah farklı sosyal medya platformlarından yayınladığı mesaj ile bize Kitabı Mukaddes’in Yeşaya Kitabı’ndan aşağıdaki ayeti hatırlattı:

Senden çıkacak olanlar eski harabeleri bina edecekler,

çok nesillerin temellerini dikeceksin.

Sana “Gedik kapatan, memlekette oturulsun diye yolları eski haline koyan” denilecek.

Yeşaya 58:12 (@Kitabı Mukaddes, 1941)

On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé,

les fondations laissées de génération en génération, tu les relèveras ;

on t’appellera : « Réparateur des brèches, restaurateur des ruelles pour qu’on y habite. »

Ésaïe 58,12 (@TOB-Traduction œcuménique de la Bible)

Türkçe ve Fransızca yayınladıkları mesaj ile teşvik aldık.

Ayetin Batı Ermenicesi;

Քեզմէ ծնածները հին աւերակները պիտի շինեն։

Նախկին դարերուն հիմերը պիտի վերականգնես։

Դուն փլածներ նորոգող

Ու բնակութեան համար ճամբաներ շտկող պիտի կոչուիս։ Եսայեայ 58։12 (@Bible Society of Lebanon, 1981)



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