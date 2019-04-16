Karabağ yemeği Mısır’da birincilik kazandı

Mısır’da her sene düzenlenen Culinary Taste of Culture Expo çerçevesinde “En iyi milli yemek” kategorisinde Karabağ’ın “Artsakh hagani” yemeği birinci oldu.
Yerevan Food Fest kurucusu ve yönetmeni Anna Mazmanyan bu festivalin beşinci kez Mısır’da düzenlendiğini dile getirerek konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bizim açşılarımız birer elçidir. Ermeni mutfağını tanıtma ve yayma misyonlarını başarıyla gerçekleştiriyorlar” ifadelerine yer verdi.
Festivalde birincilik kazanan “Artsakh hagani” Karabağ Ermeni yemeği tavuk, yağ, un, üzüm,tuz, baharat, yeşillik ve meyvelerle hazırlanıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/16/Karabağ-Mısır-yemek/152785
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