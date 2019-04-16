IŞİD’den alınan Kobani’de din değiştirerek Hristiyan olanların sayısı artıyor

Kerem Congar

Suriye’de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı sınır şehri Kobani’de IŞİD zulmü sonrası birçok kişinin İslam dinini bırakarak Hristiyan olduğu kaydedildi. Afrin’de yaşayanlar arasında da Hristiyanlığın hızla yayıldığı belirtildi.

Bazı ailelerin Hristiyanlığı seçmesi sonrası 2018’de bölgede Protestan Kilisesi açılırken, seküler yaşamın sürdüğü şehir merkezlerindeyse insanların agnostik inanç değerlerine kaydığı ifade ediliyor.

Kobani’deki kilisede görev yapan Ömer Firas, IŞİD’in dayattığı Sünni İslam değerleri ve şiddet olayları sebebiyle bölgede yaşayan birçok kişinin inandığı dini sorguladığını belirterek, “IŞİD’ten sonra insanlar doğru bir yol aramaya koyuldu ve İslam’dan soğudu. İnsanlar bu süreçte korktu ve kendilerini kaybetmiş hissetti.” dedi. Firas şu anda 20 aileden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grubun düzenli olarak kiliseye geldiğini söylüyor.

Reuters

2007’de Hristiyanlığı seçen 34 yaşındaki kilise papazı Zani Bakr her salı günü toplandıklarını ve cuma günleri de ayin düzenlediklerini belirterek, “IŞiD zulmü burada dini bir karmaşa yarattı. İslam ile ilgili dini sloganlar kullandılar. Bu sebeple birçok Kürdün dine olan genel bakış açısı değişti. Sadece İslam ile alakalı bir durum değil.” diyor.

Ancak bölgedeki bazı kesimler İslam dinini bırakarak Hristiyan olanlara şüpheyle yaklaşıyor. Kimileri bu kişilerin Hristiyan gruplardan maddi destek almak, kişisel çıkar amaçlı hareket etmek ve Avrupa ülkelerine iltica konusunda avantaj sağlamak amacıyla din değiştirdiğini iddia ediyor. Hristiyan olanlarsa bu iddiaları reddediyor.

Kobani’ye yapılan bir hava saldırısıReuters

Papaz Zani Bakr terör sonrası bölge halkının çoğunun ateist ve agnostik olduğuna dikkat çekerek bazı kesimlerinse Hristiyanlığı seçtiğini, benzer durumun Afrin şehrinde de aşağı yukarı aynı olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 4 sene süren IŞİD kuşatması sonrası şehre geri dönenlerle birlikte Kobani nüfusu 200 bine ulaştı. 40 bini aşkın kişi şehir merkezinde yaşarken halkın çoğu savaş dönemi yıkılan evlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

https://tr.euronews.com/2019/04/16/isid-den-alinan-kobani-de-din-degistirerek-hristiyan-olanlarin-sayisi-artiyor

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