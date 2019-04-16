Irak Din Ulusal Konseyi Başkanı:”Türkiye gelecek nesilleri uğruna Ermeni halkından özür dilemeli”

Ermenistan’ın Irak Büyükelçisi Hraçya Poladyan, Irak Din Ulusal Konseyi Başkanı Şeyih Yusuf el-Nasri’yi ve başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşme sırasında Şeyih Yusuf el-Nasri, Ermeni Soykırımı konusuna değindi.
Osmanlı Imparatorluğu’nda işlenen bu vahşi suçu şiddetle kınayan Irak Din Milli Konseyi Başkanı, şu anki Türkiye iktidarı gelecek nesilleri uğruna Ermeni halkından özür dilemesi gerektiğinin altını çizdi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/16/Türkiye-Irak-Ermeni/152820
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