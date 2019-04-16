Holokost’u inkâr eden aşırı sağcı Fransız hapse mahkum oldu

Fransa’da mahkeme, II. Dünya Savaşı’nda Yahudi Soykırımı’nın yaşanmadığını iddia eden ve internette bunu yayan 60 yaşındaki Alain Soral’ı bir yıl hapse mahkum etti.

Mahkemenin karar duruşmasına gelmeyen hükümlü Soral’ı görüldüğü yerde tutuklamak için emir çıkartıldı.

Soral,avukatı ile birlikte yazdığı ve yayınladığı metinlerde, Holokost’un bir hayalden ibaret olduğunu ispat etmeye çalışan komplo teorileri kaleme alıp, tarihin başka olaylarını II. Dünya Savaşı’nın içinde geçmiş gibi anlatıyordu.

Avukatı Damien Viguier de işbirliği yapmaktan toplam beş bin Euro para cezasına çarptırıldı.Mahkeme, Soral ve Viguier’in ayrıca dört ırkçılık karşıtı örgüte 1500’er Euro tazminat ödemesine hükmetti.

Karar Yahudi kuruluşları ve ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşları tarafından sevinçle karşılandı.Yapılan açıklamalarda Soral’ın internet sitelerinin de bir an evvel kapatılması talep edildi.

http://www.salom.com.tr//haber-110322-holokostu_inkr_eden_asiri_sagci_fransiz_hapse_mahkum_oldu.html





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