Halep Ermenileri büyük heyecanla Zeytin Dalı Bayramını kutladı

Suriye savaşından sonra yeniden günlük hayatına dönmeye başlayan Halep şehrinde yaşayan Ermeni toplumu, İsa Mesih’in Küdüs’e girişini simgeleyen Zeytin Dalı Bayramı (Tsağkazard) veya Palmiye Pazarı’nı görkemli bir şekilde kutladı.
Yaklaşık 2.000 Ermeninin katılımıyla Surb Astvatsatsin (Meryem Ana) Ermeni Kilisesi’nde yapılan ayin, Kilikya Ermeni Katolikosluğu Beriye Diyakosluğu’nun dini önderi Başpiskopos Şahan Sarkisyan tarafından yönetildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/16/Halep-Ermeni-Zeytin-Dalı-Bayramı/152736
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