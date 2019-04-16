Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak tutukluların aile ziyaretlerine izin verecekler

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın Moskova’da yer alan görüşmesinde karşılıklı olarak iki ülkedeki tutukluların yakınlarının ziyaretlerini izin vermeye yönelik tedbirler almak için anlaştılar. Bununla ilgili AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları (Rusya, ABD, Fransa) ve AGİT Dönem Başkanı Özel Temsilcisi görüşmesinde yapılan açıklamada ifade ediliyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre 29 Mart’ta Viyana’da düzenlenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşme kapsamında edinilen anlaşmaların gelişmesi olarak görüşme katılımcıları sınır boyunca ve sınır hatındaki durumu, insani alanda işbirliğinin kurulma perspektiflerini ele aldı.

Taraflar Dağlık Karabağ Sorunu’nun çözümüyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada özelikle şu ifadeleri kulanıldı:

“Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, siyasi ve diplomatik araçlarıyla Karabağ Sorunu’nun çözülmesine yönelik çabalarına devam etmek için tarafların niyetini yeniden tasdik ettiler. Tarım çalışmaları dönemi başta olmak üzere çatışma alanındaki durumun gelecek çözümünü ilgi alanlarında olduğunun altını çizildi. Bakanlar Sosyal medya başta olmak üzere insanlar arasında temaslar kurmaya yönelik tedbirler almaya hazır olduğunu belirtti.”

Görüşme katılımcıları yakın gelecekte de temaslarına devam etmek için anlaştılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/16/Ermenistan-Azerbaycan/152745

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