Ermeni uzmanlar Suriyede 10 bin metre kareden fazla alan mayınlardan temizlediler

Suriye Arap Cumhuriyetinde insani misyon gerçekleştiren Ermeni uzmanlar birkaç gün süren eğitiminden ve Halep sakinlerine ait alanlarda teknik yer incelemeleri gerçekleştirdikten sonra mayın temizleme çalışmalarına devam ediyorlar.

Mayın temizleme deneyim merkezi her gün uzmanlar grubu başkanı Ara Martirosyan ile bağlantı içerisinde olduğunu ifade etti.

Merkezin aktardığı bilgilere göre şimdiye kadar uzmanlar anti tank mayınları, anti personel mayınları ve elyapımı mayınlarına rastladılar ve bunları imha ettiler. Mayın temizleme çalışmaları uluslararası kriterlere uygun düzenleniyor ve Ermeni uzmanlar tarafından artık 10 bin metre kareden fazla alan mayınlardan temizlenmiş durumundadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/16/Ermeni-uzmanlar-Suriye-mayın-temizleme/152830

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