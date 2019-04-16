“Ermeni meselesini Türklere karşı kullanıyorlar”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhaluk Çay:- “Geçmişte Ermeniler’i kendilerine kurban seçen devletler kendi tarihlerine bakmadan Ermeni meselesini Türklere karşı kullanıyorlar.

EDİRNE (AA) – İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhaluk Çay, “Geçmişte Ermeniler’i kendilerine kurban seçen devletler kendi tarihlerine bakmadan Ermeni meselesini Türklere karşı kullanıyorlar. 24 Nisan geldiğinde Fransa, Belçika gibi ülkeler, bu Ermeni meselesini Türkiye’nin önüne bir problemmiş gibi koymaya çalışıyorlar.” dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Topluluğu tarafından “Ermeni İddiaları ve Gerçekler” konulu konferans düzenlendi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Abdulhaluk Çay, sözde “Ermeni Soykırımı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ermenilerin 18. yüzyıldan itibaren Türklere karşı farklı şekillerde kullanıldığını belirten Çay, “Türkiye’deki Ermeni iddialarının birinci sorumlusu 18’inci ve 19’uncu yüzyıllardaki başta İngiltere olmak üzere Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bunların temelinde Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayabilmek vardır. Özellikle İngiltere açısından Hindistan’ın güvenliğini korumak ve Rusya tehdidine karşı Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurdurma çabası vardı, Rusya’nın güneye inmesini engellemek için kendi denetimlerinde bir Ermenistan devleti vardı.” diye konuştu.

Çay, 1870’li yıllardan sonra Batılı devletlerin kışkırtmasıyla, Ermeni toplumunun Türklerle düşman haline getirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Ermenilerin 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Osmanlı’ya karşı savaştığını hatırlatan Çay, şöyle devam etti:

“Ermeniler o dönemde ihanet noktasına gelen işler yaptı. Özellikle 1. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında Ruslarla iş birliği yapmak suretiyle Kafkas Cephesi’nde yaklaşık yüz bin Ermeni savaştı. Doğu Anadolu’nun işgali sonrası Van, Erzurum ve Erzincan gibi illerde kanlı olaylara meydan verdiler. Bu olaylar yaşanırken İskan Kanunu’yla Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler Suriye ve Lübnan gibi Osmanlı topraklarına iskana tabi tuttu. Aynı tarihlerde 600 bin civarında Türk, Ermeni zulmünden Doğu Anadolu’dan Ege ve Orta Anadolu’ya kaçmak zorunda kaldı. 24 Nisan tarihinde İskan Kanunu çıkmıştır. Bu kanun tehcir değildir. İhanet eden Ermeniler’in bölgeden uzaklaştırılması hadisesinden başka bir şey değildi.”

Batılı devletlerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de Ermeni meselesini kullanmaya çalıştığının altını çizen Çay, “Geçmişte Ermeniler’i kendilerine kurban olarak seçen bu devletler günümüzde kendi tarihlerine bakmadan Ermeni meselesini Türklere kullanıyorlar. 24 Nisan geldiğinde Fransa, Belçika gibi ülkeler, bu Ermeni meselesini Türkiye’nin önüne bir problemmiş gibi koymaya çalışıyorlar. Milyonlarca Ermeni’nin öldürüldüğü iddiası tamamen yalan. Arşiv belgeleri ortada. Kendi belgeleri de açık bir şekilde ortada duruyor.” ifadelerini kullandı.

http://www.yenihaberden.com/ermeni-meselesini-turklere-karsi-kullaniyorlar-947402h.htm

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...