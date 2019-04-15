Tarihi Mekanlarda Film Keyfi

Dünyanın ilgiyle takip ettiği vizyon filmleri, bir süredir sıra dışı bir deneyim sunarak şehrin tarihi mekanlarına uğruyor. Dijital televizyon platformu TV+, İstanbul’un kalbinin odalarını sinemaseverlere açıyor. İlk durak, ‘The Greatest Showman’ filmi ile tarihi Sirkeci Garı oldu. Toplam 6 hafta sürecek ve bir iz takip eder gibi, filmlerin peşinden bambaşka mekanlara çekildiğiniz etkinliklerin durakları, sırasıyla Hasköy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi ve Zulfaris Karaköy olacak. Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu ile başlattıkları bu projeyi konuştuk…

– Sinemaseverleri İstanbul’un tarihi mekanlarında sıra dışı bir deneyimle buluşturuyorsunuz. Bu projeyle ne amaçlıyorsunuz?

Dünyada farklı dönemlerden izler taşıyan ve görselliğiyle bizi büyülü bir dünyanın içine dahil eden yapımları, o filmin dokusuna uygun otantik ortamlara taşımak ve bu duyguyu birlikte yaşamak istedik. ‘TV+ ile Sıra Dışı Sinema’ projesi kapsamında İstanbul’un kalbinin en sıra dışı odalarını sinemaseverler için açıyor, sinemanın hayal kurduran dünyasına davet ediyoruz. İzleyiciler, 6 hafta sürecek etkinliklerde bir iz takip eder gibi, filmlerin peşinden bambaşka mekanlara çekilecek. İzleyicilere diyoruz ki, “Alıştığınız sinema salonlarını unutun, burada tarih, estetik ve anılar yan koltuğunuzun konuğu olun.”

– Sinemayı sadece dijitalde değil fiziksel olarak da sahipleniyorsunuz bu yolla. Buradaki hedef ve stratejileriniz neler?

Öncelikle milyonlarca insanın hayatını renklendirmeyi amaçlıyoruz. Ama bunu her noktada gerçekleştirmek bizim ana amacımız. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği vizyon filmlerin dışında ‘arthouse’ yapımları da izleyicilerle buluşturmak istiyoruz. Bu yüzden de ulusal ve uluslararası film festivallerine destek olmayı sürdürüyoruz. 55. Antalya Uluslararası Film Festivali’nin ana iletişim sponsoru olduk, ayrıca sinemanın öne çıkan isimleriyle keyifli sohbetleri dijital platformumuzdan izleyicilerle buluşturduk. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin de iki yıldır sponsoru olarak yer alıyoruz. Yine gelenekselleşen Bomontiada’da iki yıldır dünyada ses getiren son zamanların en beğenilen bağımsız filmleri perdeye yansıtıyoruz. Geçen yıl büyük ilgi gören 14’üncü Uluslararası Bodrum Müzik Festivali’nde, müzik ve sinemanın buluştuğu büyüleyici filmleri, beyazperdede buluşturduk.

– ‘Sıra dışı Sinema’ projesi ne zaman başladı ve hangi tarihlerde nerede gösterim olacak?

10 Nisan’da ‘The Greatest Showman’ ile Sirkeci Garı’nda perdelerimizi açtık. Onu ertesi gün Hasköy İplik Fabrikası takip etti. 24 Nisan’da Kırım Kilisesi, 25 Nisan Zulfaris Karaköy ve son olarak 3 Mayıs’ta son durak yine Kırım Kilisesi konuk olacağımız mekanlar…

– Sinema gösterimlerinde izleyicileri nasıl bir program bekliyor olacak?

Bütünleşik bir deneyim sunmayı hedeflediğimiz ‘Sıra Dışı Sinema’ serisinde, sinemaseverleri mekanların ve filmlerin ruhuna uygun canlı müzik dinletisi karşılıyor. Saat 19.00’da klasik müzik ya da caz dinletisi oluyor. Film gösterimleri ise 19.30’da başlıyor.

Nilüfer Pazvantoğlu

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