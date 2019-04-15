Tarihi arastanın sağlıklaştırma projesi ihale ediliyor

Çorum’daki tarihi Çöplü ve Dikiciler Arastası Sağlıklaştırma Projesi ihaleye çıkıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim projeleri içerisinde bulunan Çöplü ve Dikiciler Arastası’nın Sağlıklaştırma Projesinin ihalesi, 16 Nisan 2019 Salı günü Belediye İhale Salonu’nda Saat:15.00 yapılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Biz ata yadigârı olan tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasını, ihya edilerek yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını belediyecilik anlayışımızın bir parçası, aynı zamanda üzerimize yüklenmiş tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çorum’da Osmanlı döneminde 20 civarında çarşı bulunmaktaydı. Bugün bu tarihi çarşılardan elimizde sadece Çöplük Çarşısı kalmıştır. Şehrimizin turizmine de büyük katkılar sağlayacak olan tarihi Çöplük Çarşısı’nı sağlıklaştırarak ihya edeceğiz. Bu iyileştirme çalışmalarını esnafımızı mağdur etmeden tamamlayacağız” dedi.

Başkan Aşgın, “Yaklaşık 27 bin metrekare alanda, Ulu Camii çevresi, Dikiciler Arastası, Çöplü Arastası, Kilise ve Taşhan’ı kapsayan 478 parselde sağlıklaştırma yapmayı planlıyoruz. Proje kapsamında tüm yapıların mevcut durum tespitleri yapılarak rölöveleri çizilecek, çarşının geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişiklikler tespit edilip sağlıklaştırma önerileri hazırlanacak. Alanda bulunan betonarme yapılar için de aynı işlemler yapılarak tarihi dokuya uygun cepheler oluşturulacak. Kilise ve Taşhan için ise daha detaylı restorasyon projeleri hazırlanacak, sıkıntılar oluşmaya başlayan bu yapılar için mühendislik projeleri de hazırlanacak” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, “Proje kapsamında görüntü kirliliğine sebep olan açıktan geçen elektrik hattı, Telekom hattı gibi kabloların yer altına alınması ve dükkanların ihtiyacı olan gider ve doğalgaz için alt yapı projeleri hazırlanacak. Sözleşme öncesi muvafakatnamelerin toplanması gerekmektedir, Arastada toplanan muvafakatlerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İş onay süreleri hariç 450 gün de tamamlanacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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