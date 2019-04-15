“Soykırım günahları affedilebilir”

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun geçtiğimiz hafta Hıristiyan Evanjelist papazlarla yaptığı bir toplantıda sarf ettiği “Holokost’u affedebiliriz ancak unutamayız” ifadesi bazı çevrelerden tepki aldı.

New York Times’ın haberine göre, Bolsonaro sözlerine şöyle devam etti: “Geçmişi unutanlar geleceği de hak etmeyen bir kadere mahkum olur.”

Bolsonaro’nun yukarıdaki sözleri her ne kadar toplantıya katılan papazlar tarafından alkış ile karşılansa da, İsrail’in Soykırım müzesi Yad Vaşem tarafından tepki ile karşılandı. Savaşta katledilen 6 milyon Yahudi’nin bir anlamda anıtı olan müze, resmi bir açıklama ile sözleri kınadı.

Yad Vaşem’in açıklamasında, “Holokost günahlarının affedilmesine kimse tek başına karar vermeye yetkili değildir” ifadesi yer aldı. İsrail medyasına gönderilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Kuruluşumuzdan bu güne kadar olduğu gibi, Yad Vaşem, hem Yahudi ulusu hem de tüm insanlık için Holokost hatırasını canlı tutmaya, görevini yapmaya devam edecektir.”

İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin de Twitter mesajı ile Bolsonaro’yu kınadı ve “Kimse Yahudi milletinden Holokost günahlarını affetmesini isteyemez” dedi.

Eleştiriler üzerine Bolsanaro bir açıklama ile sözlerine açıklık getirdi. İsrail’in Brezilya Konsolosu Yossi Shelley cumartesi günü Facebook’tan Bolsonaro’nun açıklamasını paylaştı: “Affetmek kavramını kendi şahsım için ifade ettim, konuşmam tarih onları affedecek manasında değildi.”

İsrail destekçisi Evanjelist dindar bir Hıristiyan olarak Bolsonaro iki hafta evvel İsrail ziyareti sırasında Yad Vaşem’i de gezmişti.





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