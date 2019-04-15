İspanya’nın Burgos şehri Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

İspanya’nın Burgos şehrinin belediye meclisi, 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu tarafından organize bir şekilde işlenen Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.
Mecls’in resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, “Şehir Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi güçler, Ermeni Soykırımı’nı tanıma önerisini onayladı” denildi.
Daha önce, 10 Nisan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı’nın ulusal anma günü olarak ilan eden bir kararname imzalamıştı. Aynı gün İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, ülke hükümetine Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısına yapan önergeyi kabul etmişti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/15/İspanya-Burgas-Ermeni-Soykırımı/152603
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