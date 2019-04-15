Irak’ta Ermenistan Büyükelçiliğinde büyük Ermeni şairinin 150. yıldönümü anıldı

Irak’taki Ermenistan Büyükelçiliğinde Ermeni büyük şair Hovhannes Tumanyan’ın doğumunun 150. yıldönümü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Büyükelçilik Bağdat’taki Ermeni toplumuna ait okullarından 11-15 yaşındaki 30 öğrenci ve öğretmenleri misafir etti. Irak Ermeni öğrencileri etkinlik sırasında şarkılar söyledi, dans etti ve Hovhannes Tumanyan’ın şiirlerini seslendirdiler.

Irak’ta Ermenistan Büyükelçisi Hraçya Poladyan anavatan Ermenistan ile bağlı olma açısından bu tür etkinliklerini önemseyp katılımcılara ödüller ve takdir belgeleri teslim etti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...