İlhan Ömer: ‘Trump’ın Tweet’i Ölüm Tehditlerini Arttırdı’

Temsilciler Meclisi’nin ilk Müslüman kadın üyesi Demokrat İlhan Ömer’ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yorumu Başkan Trump’ın Twitter mesajına konu olmuştu. Ömer, Trump’ın tweet’lerinin ardından ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi ve Trump’ı aşırı sağcılığı tetiklemekle suçladı. “Bu hayatları tehdit ediyor” diyen Ömer, “Bu artık son bulmalı” ifadesini kullandı.

Ömer’ın açıklamasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Minnesota temsilcisi Ömer’ın güvenliğini arttırma konusunda önlemler alınması için harekete geçtiğini kaydetti. Pelosi Trump’a tweet’ini geri alması çağrısında bulundu.

Pelosi’nin çağrısının ardından Trump’ın Twitter hesabında en tepeye iliştirilmiş olan tweet buradan kaldırıldı ancak tamamen silinmedi.

Pelosi ve bazı Demokratlar Trump’ı Ömer’a karşı şiddeti teşvik etmekle suçluyor. Son olarak bir New York sakini hakkında Ömer’e ölüm tehdidi yapma suçlaması yapılmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Pazar günü Trump’ı savunmuş ve Ömer’in başka açıklamalarının Yahudi karşıtı ya da saldırgan algılandığını hatırlatmanın Bakan’ın görevi olduğunu söylemiş ve Başkan’ın bunu “kötü niyetle” yapmadığını kaydetmişti.

Ancak Ömer, Trump’ın tweet’inin ardından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Ömer, “Sağ kanattan aşırılık yanlılarının ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların şiddet içeren suç olayları ülkede ve dünyada yükselişte. Bu kişilerin ülkenin en yetkili makamında oturan kişi tarafından cesaretlendirildiği gerçeğini artık görmezden gelemeyiz. Hepimiz Amerikalıyız” ifadelerini kullandı.

Pelosi de Londra seyahati sırasında Kongre’deki yetkililerle İlhan Ömer’ın, ailesinin ve Kongre’deki ekibinin güvenliğinin sağlanması için polisle temasa geçmeleri konusunda görüştüğünü söyledi.

Pelosi yetkililerin Ömer’e yönelik tehditleri izleyip değerlendireceğini kaydetti.

“Başkan’ın sözlerinin tonlarca ağırlığı var” diyen Ömer, “Başkan’ın nefret dolu ve tahrik edici söylemi gerçek bir tehlike oluşturuyor. Başkan Trump saygısız ve tehlikeli videosunu geri çekmeli” diye konuştu.

Başkan Trump, Ömer’in 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bir açıklamasının videosunu Twitter’a koymuş, altına da “ASLA UNUTMAYACAĞIZ!” yazmıştı.

Ömer, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi’ndeki konuşmasında 11 Eylül terör saldırıları için “Çok uzun süre ikinci sınıf vatandaş olmanın rahatsızlığıyla yaşadık. Dürüst olmak gerekirse ben bundan yoruldum. Bu ülkedeki her Müslüman’ın da yorulmuş olması gerekir. CAIR 9/11’in ardından kuruldu. Birileri bir şey yaptı ve bu yüzden biz hepimiz sivil haklarımızı kaybetmeye başladık” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump ise konuşmanın “birileri bir şeyler yaptı” kısmını alarak, altına uçakların Dünya Ticaret Merkezi ikiz kulelerine çarpma anını bu sözün altına montajlayarak, “ASLA UNUTMAYACAĞIZ” diye yazmıştı.

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