Fransa’nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!

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Sözde ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan Fransa’nın başkenti Notre Dame Katedralinde yangın çıktı.

Yangının kesin nedeni henüz bilinmezken kentin simgesi olan katedralden yoğun duman çıktığı belirtiliyor.

Paris itfaiyesi, yangının binanın içinde devam eden yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Katedralde geçen yıl tadilat çalışmaları başlamış ve yapının etrafı tahta inşaat iskeleleriyle çevrilmişti.

Yangından etkilenenlerin olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

‘Kulesi çöktü!’

Yangın nedeniyle kadetralin kulesinin yıkıldığı belirtildi.

RT’nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Kasım’da ekonomik gerekçeler ile başlayan ve bu hafta sonu 22’ncisi düzenlenen Sarı Yelekler eylemlerinde, protestocuların beklentilerine yönelik ‘ilk somut önlemleri’ yapacağı basın toplantısını yangın nedeniyle iptal etti.

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