Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya’nın katılımıyla üçlü görüşme başladı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Mamedyarov ile Rusyalı mevkidaşı Sergey Lavrov’un üçlü görüşmesi Moskova’da başladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, Facebook üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi Moskova’da başladı” ifadesini kullandı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/15/Ermenistan-Azerbaycan-Rusya-görüşme/152655
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