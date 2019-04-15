Ermeni Milletvekilinin çabalarıyla Ermeni Soykırımı Suriye’deki Tarih ders kitaplarında konu oldu

Suriye Parlamentosunun Ermeni Milletvekili, Soykırım uzmanı, tarihçi Nora Arisyan 2017 yılından beri Parlamento kürsüsünden yaptığı konuşmalarda devamlı Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere karşı gerçekleştirilen Soykırımı ve bu soykırım sonucunda Ermenilerin Suriye’ye yerleşmesiyle ilgili konuların okul ders kitaplarında yer almasını talep ediyordu.

Nora Arisyan aynı zamanda bu talebini Suriye Eğitim Bakanlığının Ders programlarını hazırlayan ulusal merkezine sundu. Uzmanlar tarafından konu ele alındıktan sonra ders kitaplarında Ermeni Soykırımı konusunun dahil edilmesi Suriye Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı.

Böylece Suriye’de 2019-2020 eğitim yılındaki tarih ders kitaplarından öğrenciler İttihat ve Terakki’nin sürdürdüğü politikası ve Ermenilere karşı yapılan soykırım hakkında bilgilere sahip olabilirler.

Ermeni Soykırımı gerçeklerini ortaya çıkarmak için kaynak olarak Suriyeli tarihçi Muhammed Kurd Ali’nin tanıklıklarından da yararlanmışlar konuyu hazırlama sürecinde.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/15/Ermeni-Milletvekili-Suriye-Ermeni-Soykırımı/152641

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