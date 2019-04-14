Hacıdimitriu: “Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar işbirliği yapma ve görüşme yöntemini bulmalı”

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Kültürel Miras Teknik Komitesi eş başkanı Takis Hacıdimitriu, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, ülkenin iyiliği için işbirliği yapma ve görüşme yöntemini bulması gerektiğini belirtti.

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi eş başkanı Takis Hacıdimitriu, “Politis” gazetesinde yer alan röportajında, ülkenin bugünkü durumuyla geleceğine ilişkin düşüncelerine yer verirken, Kültürel Miras Komitesi’nin çalışmalarından da söz etti.

Gazete, Hacıdimitru’nun bu ülkenin kültürel mirasını kurtarmak için 85 yaşında, gece gündüz ve hiç durmadan çalışmasıyla, kendilerine bu yolu gösterdiğini belirtti.

Habere göre Hacıdimitriu, Kıbrıs sorununda şu ana kadar uzlaşıcı çözüm bulunmamasına ilişkin bir soru üzerine, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin doğuşundan sonra, öncesinde olduğu gibi iletişim köprüsünü kurmayı atlayıp, çatışma ve tartışmayı tercih ettiklerini; tek başardıkları şeyin ise gerçek bir girdap (uçurum) yaratmak olduğunu ifade etti.

Enerji konuları ve Kıbrıs sorunundaki olguların nasıl gelişeceğine dair bir soru üzerine, Hacıdimitriu, “Enerji konusu, Kıbrıs sorununun çözümünde etkin olabilirdi ancak şu an gerginlik ve ihtilaflar ortamı içerisinde karmakarışık hale geldi” ifadesini kullandı..

KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Kültürel Miras Komitesi’nin şu anda ne aşamada olduğuna dair bir soru üzerine, Hacıdimitiru, komitenin, yoğun faaliyetlerin yer aldığı yoğun bir dönem içerisinde olduğunu, bununla birlikte büyük bir baskı altında olduklarını belirtti.

Hacıdimitriu, Kıbrıslı Türk ve Rumların, savaşın ve siyasi çıkmaz sonucunda zarar gören kilise, cami, arkeolojik alanlar, Osmanlı hamamları, surlar ve tüm eserlerle ilgili kaygı ve endişelerine sürekli tanık olduklarını ifade etti.

Bir soru üzerine, Hacıdimitriu, teknik komiteler çerçevesinde Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasında mutlak işbirliği ortamının bulunduğunu, Kıbrıslı Türk meslektaşlar tarafından kilise konularının gündeme getirildiği bir çok durumun söz konusu olduğunu söylerken, buna örnek olarak Karakum’daki Ay.Vasiliu Kilisesini gösterdi.



http://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n282289-hacidimitriu-kibrisli-turklerle-kibrisli-rumlar-isbirligi-ya

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