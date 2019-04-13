Tarihi Kilise Gün Yüzüne Çıkacak

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel beldede tarihi önemi olan yapıların restore edilerek belde turizm ve tanıtımına katkı sağlamasını amaçlıyor. Bu kapsamda Azize Pareskevi Kilisesi’nde temizlik çalışmalarına başlandı.

Esenköy sadece denizi ve doğası ile değil tarihi ile de ön plana çıkmak adına adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda beldede bulunan tarihi öneme sahip yapıların tespiti yapılıyor. Esenköy beldesinde tarihi Bizans dönemine kadar uzanan Azize Pareskevi Kilisesi’nin restore edilerek ilçeye kazandırılması planlanıyor. Bu kapsamda kilisenin bulunduğu noktada inceleme yapan Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel terk edilmiş bir şekilde duran kilisenin çevresinde temizlik çalışması yapılması talimatını verdi. Tarihi yapıların canlandırılmasının kültürel açıdan da beldeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Temel, “Beldemizdeki tarihi yapıların restore edilerek halkın ziyaretine açılmasını hedefliyoruz. Beldemizde bulunan Tarihi Azize Pareskevi Kilisesi de bunlardan birisi. Bu kilisenin fotoğraflarını ve bilgilerini ilgili kurumlara gönderecek ve restorasyonu için girişim başlatacağız. Bu yapıların yeniden gün yüzüne çıkartılması inanç turizminin de canlanmasına imkan tanıyacaktır. Biz beldemizin denizi ve doğasının yanısıra tarihi ile de ön plana çıkmasını istiyoruz. Tanıtımlarımızda sahip olduğumuz bu tarihi yapıları da ön plana çıkartacağız” dedi.

http://www.yalovamiz.com/tarihi-kilise-gun-yuzune-cikacak-n34859/

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