Bizans Osmanlı ve Cumhuriyet sonrası dönemlere ait 74 adet harita ve gravür

Büyük çoğunluğunu İstanbul harita ve gravürlerinden oluşan eserler ilk kez bir arada izleyiciye sunuldu.

Serginin hayırlı olmasını dileyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Pendik Belediyesi olduğundan beri kültüre, sanata değer veren bir belediye yönetimi oldu. Bundan sonra da inşallah olmaya devam edecek.

Belediyenin özellikle geleneksel sanatların ve modern sanatların da desteklenmesi ile çok büyük hizmetleri oldu. Bundan önce Erol Kaya Başkanımız da Kenan Şahin Başkanımız da hakikaten çok değerli destekler verdiler. Bizler de aynı yoldan giden kardeşler topluluğu olarak bundan sonraki süreçte desteklerimize devam edeceğiz. Tabi geçmişten geleceğe giden yoldaki gelişimleri hepimizin dikkat ile takip etmesi süreç. Dolayısıyla bu sanatın da böyle bir özelliği olduğundan dolayı her halde bizim gelişmemize de önemli katkılar sunacağını düşünüyorum” dedi.

Yazılı belgelerin yanı sıra çizgi belgelerin çok şeyler öğrettiğini belirten Mimar ve Siyasetçi Sinan Genim, “Bazı hikayelerin ve bazı efsanelerin gerçek olmadığını onun yerine bu şehrin hikayesini yazmamız gerektiğini bizim kendi gözümüzle yazmamız gerekir. Bu çizili belgeler ve haritalar bize çok şey öğretiyor. Hem coğrafi bilgilerinin artırılması hem dünyayı algılamaları açısından bunu merak etmelerini çünkü eğer merak ederseniz heyecan duyarsanız hayatınız çok renkleniyor. Bir kere daha beni bu gece yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sergide yer alan Osmanlı’dan kalma haritanın yaklaşık 200 yıllık olması dikkat çekti.17 Nisan’a kadar açık olacak sergi, yeryüzü topografyaları, mimari çalışmalar, kentlerini ve yaşamını okuyan bir kartograftan oluşuyor. 74 adet harita ve gravürün yer aldığı sergi Bizans döneminden Osmanlı’ya bir kentin gelişimini ve değişimini gözler önüne seriyor.

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