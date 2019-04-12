Meral Akşener’den Fransa tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan etmesi Türkiye’de büyük tepkilere neden oldu.

Karara tepki gösteren isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Twitter hesabı üzerinden Fransa’nın sözde soykırıma yönelik kararını sert bir dille eleştiren Akşener, Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı I. Fransuva yazdığı mektubu hatırlatırken, “Fransa’nın, Türk tarihine leke sürmeye kalkışan kararı, hem fikrimizde, hem de vicdanımızda hükümsüzdür” ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamaları şöyle:

“Mesele tarih ise Kanuni’nin, Fransuva’ya yazdığı mektubu mu okuyalım? Kendi tarihinin hesabını veremeyen Fransa’nın, Türk tarihine leke sürmeye kalkışan kararı, hem fikrimizde, hem de vicdanımızda hükümsüzdür.”

KANUNİ’NİN FRANSUVA’YA GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Fransa Kralı Birinci Fransuva, Avrupa’daki en büyük rakibi İspanya Kralı Şarlken karşısında esir düşmüş ve dönemin Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemek zorunda kalmıştı.

Yardım çağrısı karşısında Kanuni’nin, Fransuva’ya gönderdiği mektup ise şöyle:

“Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yer yüzündeki gölgesi Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Azerbaycan’ın ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin Ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım.Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın.

Hükümdarların sığındığı kapıma elçinizle mektupla gönderip ülkenizi düşman istila edip şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz.

Söylediğiniz her şey dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olunmuştur .Her şeyden haberdar oldum.Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir.

Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Biz de atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fetheylemekteyiz.

Gece gündüz daima atımız eyerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır. Yüce Allah hayırlara bağışlasın. Allah’ın istediği ne ise o olsun. Bundan başka haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenebilirsiniz. Böyle Biliniz.”