Massachusetts’de Ermeni Soykırımıyla ilgili tabelalar yerleştirildi

Ermeni Soykırımının 104’üncü yıldönümüne doğru ABD’nin Massachusetts eyaletinde “Never Forget Armenian Genocide” (Asla Unutma-Ermeni Soykırımı) yazılı elektronik tabelalar yerleştirildi. Tabelalar Mart-Nisan aylarında eyaletin farklı şehirlerinde ve anayolları üzerinde yerleştirildi.

İnsanları 20’inci yüzyılın ilk soykırımını hatırlatan tabelada Ermeni bir genç resmedilmiş. Onun yüzünün yarısı karanlıktır ve 1915’teki Ermenistan’ın karanlığını simgeliyor, yüzünün diğer yarısı ise aydınlıktır ve 2019 yılının aydın ve parlak Ermenistan’ı simgeliyor.

Ermeni Soykırımı başta olmak üzere bütün soykırımları kınayan bu elektronik tabelalar 30 Nisan tarihine kadar eyaletin farklı bölgelerinde durmaya devam edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/12/Massachusetts-ABD-Ermeni-Soykırımı/152592

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