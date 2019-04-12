Kılıçdaroğlu: Asla kabul edilemez!

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Fransa 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ ilan etti.

Macron’un kararı tepkiyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan açıklama yaparak, ‘kararın kabul edilemez olduğunu’ belirtti.

KILIÇDAROĞLU: ASLA KABUL EDİLEMEZ!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan etmesi asla kabul edilemez! Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür.

https://www.sondakikaturk.com.tr/politika/kilicdaroglu-asla-kabul-edilemez-h127024.html

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