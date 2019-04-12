İlber Ortaylı ne demek istedi: Ayasofya ne onundur, ne bunundur!

Ortaylı, Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da gerçekleşen fuar kapsamında, “Anadolu ve Kültürel Miras” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında Ayasofya’ya da değinen Ortaylı, “Ayasofya ne onundur, ne bunundur. Mimari olarak Hristiyan dünyası ile alakası yoktur, bir kilise olması ötesinde. Tamamıyla Pagan kozmopolit Büyük Roma’nın bir eseridir. Yapan mimarların kullandığı eserlerin hepsi İskenderiye Kitaplığı’ndandır ve bir daha da o kubbe yapılamamıştır 15. asra kadar. İşte bizim böyle bir dünyayı hiçbir şekilde küçümseme durumumuz yok. Burada (Türkiye’de) sayısız hazineler vardır ve Türkiye 19. asrın neoklasik yapıları açısından da önemli bir memlekettir.” değerlendirmesinde bulundu. aa https://www.risalehaber.com/ilber-ortayli-ne-demek-istedi-ayasofya-ne-onundur-ne-bunundur-351110h.htm