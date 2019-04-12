Gazeteci Selim Atalay, Fransa’nın sözde Ermeni soykırımı ısrarındaki detayı açıkladı

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Fransa’nın sözde Ermeni soykırımı konusundaki tutumunu değerlendiren gazeteci Selim Atalay, Fransız yönetiminin Marsilya’da yaşayan Ermeni asıllı Fransızlardan oy almak için bu tavırda olduğuna dikkat çekerek, “Onların oylarını almak ve memnun etmek için… Marsilya üzerinden Ermeni oyunu oynamaları eskidir. Orada 1970’lerde anıt bile dikmişlerdir. Ermeni terör örgütlerinin Fransa’da çok yaygın örgütlendiği çok rahatça eylemlere giriştiği bilinir.” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onayladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘24 Nisan’ı anma’ günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Fransa’nın skandal tutumunu aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren gazeteci Selim Atalay, “Fransa, Afrika’nın Fas’tan başlayarak aşağıya doğru inen çok büyük bir koridordaki her şeyin sorumlusudur.” ifadesini kullandı.

Fransa’nın kendi tarihinde bıraktığı bir zulüm dosyası olduğunu belirten Selim Atalay, “Fransa’nın bu aralar Türk tarihiyle yakından ilgilendiğini görüyoruz. Fransa’nın kendi hesaplaşmalarını yapmadan sağıyla soluyla ilgilenmesi çok şık bir davranış değil. Hatırlayalım; Cezayir, Fransa’nın sömürgesiydi ve Cezayir bir milyon şehit vererek bağımsızlığını kazandı, ağır bir bedeldi. Fransa bağımsızlığını almasına rağmen Cezayir ile uğraşmayı bırakmadı.” dedi.

Fransa’nın Cezayir’de bir milyon insanı katlettiğini söyleyen Atalay, “Fransa belki buna 800 bin diyecek, tamam 800 bin kişi olsun, az değil. Fransa, Cezayir’i bir vilayet olarak görüyordu, bu da ayrı bir hak. Karada bir vilayet, denizin öbür tarafında başka bir vilayet… Bu vilayetlerin ortak özelliği ise petrol ve doğal gaza sahip olmalarıydı. Fransa ana karasında bunlar olmadığı için oradaydı, sömürgeci gücü.” ifade etti.

Afrika’da Fransa etkisinde olan çok devlet bulunduğuna dikkat çeken Atalay, “Dünyada aslında en çok konuşulan dil Fransızcadır. Fransızcanın bu gücü Afrika’dan gelir. Çünkü Afrika’da ‘Afrika Frankofon’ denen çok devlet vardır. Bunların ana dili vardır, ama resmi dilleri Fransızcadır. Fransızcanın en çok kullanılan ikinci dil haline gelmesi, milyonlarca Afrikalı sayesindir. Sömürge topraklarında bıraktığı izdir. Afrikalıları dilini de öğretecek kadar Fransızlaştıracak kadar bölgeye nüfuz etmiş ve sömürgecilik yapmıştır.” şeklinde konuştu.

Fransa’nın Afrika’daki kölelik ve katliamlardan sorumlu olduğunu söyleyen Atalay, “Bütün Afrika tarihinin yarısı Fransa’nın sömürgelerinin acısıdır, diğer yarısı da İngiliz, Alman, İtalyan sömürgelerinin acı tarihidir. Portekizler de geldi. Ama sorumlu olan Fransa’dır. Fransa, Afrika’nın Fas’tan başlayarak aşağıya doğru inen çok büyük bir koridordaki her şeyin sorumlusudur.” dedi.

Fransa’nın kendi tarihiyle yüzleşmediği ve Cezayir’den daha özür bile dilemediğinin altını çizen Atalay, “En liberal, en ilerici olarak diye Macron geçiniyordu, özür dilemedi. Sarkozy özür dilemedi, Chirac özür dilemedi. Sadece üzüntü beyan ediyorlar. Böyle bir Fransız yönetimi bizimle uğraşıyor. Fransa devletinin sağından soluna kadar olan siyasi yelpaze Cezayir için bir şey demiyor. Çünkü devlet politikasını izliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Fransız yönetiminin Marsilya’da yaşayan Ermeni asıllı Fransızlardan oy almak için bu tavırda olduğuna dikkat çeken Atalay, “Onların oylarını almak ve memnun etmek için… Marsilya üzerinden Ermeni oyunu oynamaları eskidir. Orada 1970’lerde anıt bile dikmişlerdir. Ermeni terör örgütlerinin Fransa’da çok yaygın örgütlendiği çok rahatça eylemlere giriştiği bilinir.” diyerek sözlerini tamamladı.

BUGÜN NELER YAŞANDI?

NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı’nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenterin soruna sert yanıt vererek, “Soykırım konusunda Türkiye’ye ders verecek son ülke Fransa’dır. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama size haddinizi bildirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Görüşün başka, karar vermenin başka şeyler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var.” diye konuştu.

https://www.aksam.com.tr/dunya/selim-atalay-fransanin-sozde-ermeni-soykirimi-israrindaki-detayi-acikladi/haber-914993

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