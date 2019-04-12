Garo Paylan: “Ermeni Soykırımını büyük suçun yaşandığı yerin, Türkiye’nin meclisinin konusu yapmalıyız”

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan Ermeni Soykırımına dair İtalya ve Fransa’nın yaptığı adımlarla ilgili kendi resmi Twitter hesabından bir tweet attı.
TBMM Ermeni milletvekili, attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:
“Ermeni Soykırımını; İtalya, Fransa, ABD meclislerinin konusu olmaktan çıkarmak için, büyük suçun yaşandığı yerin, Türkiye’nin meclisinin konusu yapmalıyız. Ermeni halkının yarasını ancak, Türkiye’de bulunacak adalet iyileştirebilir. Anadolulu Ermeniler 104 yıldır adalet bekliyor.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/12/Paylan-Ermeni-Soykırımı-Türkiye/152500
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