Fransa ile soykırım krizi: Fransız parlamenterler salonu terk etti

Fransa’nın 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı’nı Anma günü olarak kabul etmesinin ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye’nin tepkileri sürüyor.

Antalya’da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri’nde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız Parlamenter Sonia Krimi arasında bir tartışma yaşandı.

Çavuşoğlu’nun soykırım yasa tasarısı ile ilgili eleştirileri karşısında, “Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor” sorusunu yönelten Krimi’ye Çavuşoğlu’nun yanıtı sert oldu.

Gerilimin ardından Krimi ve diğer Fransız parlamenterler toplantıyı terk etti.

Çavuşoğlu, Fransız parlamentere yönelik, “Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, bizde size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye yok, hak ettiğiniz cevabı alacaksınız. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var” deyince, Fransız heyet toplantı salonundan çıkarak tepkisini gösterdi.

Çavuşoğlu, Fransız heyete yönelik şu tepkiyi gösterdi:

“Tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek, siyasetçilerin görevi mi? BM’nin kararını okudunuz mu? Uluslararası hukuk ve sistemden bahsediyorsunuz. BM’nin bir olayın nasıl soykırım olabileceğini açıkça söylemiş. Burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiş. Siyasetçiler tarihle yargılamayı, karar vermeyi kendinizde bir hak olarak görüyorsunuz. Görüş başka, karar verme başkadır. Hangi kıt bilgiyle tarih konunda böyle net bir karar veriyorsunuz. Böyle bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye yok, hakkettiğiniz cevabı alacaksınız. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var.”

Fransız heyet ise, Çavuşoğlu’na alkışlayarak tepki gösterdi ve salonu terk etti.

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...