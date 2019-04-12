Ermenistan Başbakanı: “Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerini Azerbaycan ile bağlıyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde temsilcilerinden birinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerinin geliştirmesine dair sorusuna cevaben Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerinin kurulması Azerbaycan ile bağladığını dile getirdi.

Başbakan Paşinyan “Maalesef bizim Azerbaycan ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerimiz yok. Azerbaycan ile ilişkilerimiz konusunda her şey açıksa Türkiye konusunda tablo biraz farklı” ifade etti.

Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerinin kurulması doğrudan Azerbaycan ile bağladığını vurgulayan Nikol Paşinyan şu ifadelerini kullandı:

“Bu konuda Ermenistan kendi tavrını değiştirmedi. Biz Türkiye ile ön koşulsuz ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu ilettik.”

Başbakan, Ermenistan’ın komşularıyla ilişkilerinin sadece barış yoluyla geliştirilmesini düşündüğünü söyledi.

Paşinyan “Ben hükümetimizin müzakere masasına tamamen barış gündeminin getirebildiği için mutluyum” diye kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/12/Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan-Paşinyan/152546

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