Ermeni sporcu Avrupa Halter Şampiyonasında altın madalya kazandı ve şampiyon oldu

Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında Ermenistan’ı temsil eden sporcular 11 Nisan’da ilk bu turnuvadaki ilk madalyalarını kazandılar. 89 kg kategorisinde madalyalar için mücadelen eden iki Ermeni güreşçi de başarılı oldular.

Davit Hovhannisyan koparmada 165, Hakob Mkrtçyan ise 164 kg kaldırdılar. Silkmede Hakob Mkrtçan daha güçlüyüdü. Davit Hovhannisyan 195 kg kaldırırken ve 360kg toplam sonucuyla bronz madalya kazanırken Mkrtçyan silkmede 207 kg kaldırarak esas rakibi olan Gürcü halterci Revaz Davitadze’ye karşı 1 kg üstünlük sağlayarak şampiyon ilan edildi. Davitadze’nin toplam sonucu 370’ken Hakob Mkrtçyan’ın toplam sonucu 371 kg oldu.

Ermenistan bayrağını dalgalandıran ve Ermenistan Milli Marşının seslendirilmesini sağlayan Hakob Mkrtçyan böylece Ermenistan Halter Takımı adına bu turnuvada ilk altın madalyayı kazanmış oldu. Diğer haltercilerimiz 12 ve 13 Nisan tarihlerinde yarışacaklar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/12/Ermeni-sporcu-Avrupa-Halter-Şampiyonası-altın-madalya/152514

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