ABD Kongresine Ermeni Soykırımı’na dair tasarılar sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna, 1915 Ermeni Soykırımını tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu.

Ermenihaber ajansının aktardığına göre, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff’in sunduğu karar tasarısında, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade edildi.

Bu tasarıda, ABD’nin 1915’te insani yardım çabaları dahil Ermeni Soykırımına ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ile Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz tarafından aynı konuda bir karar tasarısı da Senatoya sunuldu.

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