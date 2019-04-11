Türkiye’den Fransa ve İtalya’ya Kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çarşamba günü 24 Nisan’ı “anma günü” ilan etmişti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Macron’un oy elde etmek uğruna, diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa’daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır” denildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin, 1915 olaylarının “meşru bir tartışma konusu” olduğunu tespit ettiğine dikkat çeken Dışişleri açıklamasında, “Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır” ifadesi yer alıyor.

Dün ayrıca günü ayrıca İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı da Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan ölümleri “soykırım” olarak tanımıştı.

Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi de kınadı ve bunu, “iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılması” şeklinde değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın İtalya’yla ilgili açıklamasında, “Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini sabote etmeyi görev edinmiş Matteo Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi tarafından hazırlanması şaşırtıcı olmamıştır. Şaşırtıcı ve üzücü olan anılan Meclisin, Lega Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki konumunu güçlendirmek maksadıyla sahnelediği oyuna alet olmasıdır” deniyor.

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