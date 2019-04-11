Kilisenin yıkılma tehlikesi nedeniyle Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor.
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Göreme Açık Hava Müzesi yolunda bulunan Tokalı Kilise’de ki kayma ve yıkılması tehlikesi nedeniyle Göreme-Ortahisar, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar Göreme Belediyesi’ne tebliğ edildiği ve yolu en kısa zamanda kapatılması talimatı verildiği öğrenildi.
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