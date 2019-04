EAU’da Mkhitaryan yayınevi tarafından yayınlanmış olan Ermeni Soykırımı ile ilgili makalelerin 5 ciltlik derlemesinin tanıtımı gerçekleşti

Ermenistan Amerikan Üniversitesi’nde (EAU) Mkhitaryan yayınevi tarafından yayınlanmış olan Ermeni Soykırımı ile ilgili makalelerin 5 ciltlik derlemesinin tanıtımı gerçekleşti.

Amerikan basınında ve özellikle “New York Times” sayfalarında yayınlanan Ermeni Soykırımı ile ilgili makaleler, Abdülhamid dönemi ve Adana katliamları ve bunların sonuçlarını kapsayan makaleleri içeriyor. Söz konusu olan Derlemeler Mkhitaryan yayınevi tarafından yayınlandı ve “Ermeni Soykırımı: başlangıç ve sonuç; basındaki makeleler – The New York Times” olarak adlandırıldı (The Armenian Genocide: Prelude and Aftermath. As reported in the U.S. Press – The New York Times).

Makaleler Mekhitarist Cemaat üyesi Peder Vahan Hovhannisyan ve Avustralyalı Ermeni Ara Ketibian tarafından derlenip yayınlandı.

