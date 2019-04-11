Avrupa Halter Şampiyonasında Ermeni halterci gençler Avrupa rekoru kırdı

Gürcistan’ın Batum şehrinde devam edenAvrupa Halter Şampiyonasında 81 kg kategorisinde Ermeni genç halterci Rafik Harutyunyan 344kg ikili müsabaka sonucuyla 4’üncü sırada yer aldı.

Koparmada Ermeni halterci çok başarılı olamadı ve 150 kg sonucuyla 11’inci oldu. Fakat silkmede Rafik Harutyunyan 194 kg ağırlığı kaldırarak 4’üncü sırada yer almakla beraber Avrupa gençler rekoru da kırmış oldu.

Avrupa Halter Şampiyonasının 81 kg kategorisinde şampiyonluk ünvanını İtalya’yı temsil eden Antonio Pizzolato kazandı. İtalyan sporcu ikili müsabaka sonucunda 356 kg kaldırdı.

Ermenistan’ı temsil edecek ve en muhtemel şampiyon adaylarından biri olan Andranik Karapetyan maalesef yarışmaya katılamadı. Sebebi sporcuların tartı esnasında Ermeni haltercinin fazla kilo göstermesi oldu. Çok az (150gram) ağırlık farkından dolayı altın madalyanın en muhtemel adayı Karapetyan 81 kg kategorisine giremedi ve yarışmaya katılamadı.

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