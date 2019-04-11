Avrupa Güreş Şampiyonasında Ermenistan’ı temsil eden güreşçi şampiyon oldu (video)

Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonasında serbest stil yarışmasında 19 yaşındaki Ermeni güreşçi Arsen Harutyunyan şampiyon oldu.

Çok güvensiz başladığı finalde Gürcü sporcu Beka Lomtadze’den 8 puanla geri kalan Ermeni güreşçi Arsen Harutyunyan teslim olmadı ve sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadeleye devam ederek 17:11’lik skorla zafer kazandı.

Genç sporcu Arsen Harutyunyan ilk defa büyükler yarışmasına katılıyordu.

Avrupa Güreş Şampiyonasının serbest stil kategorisinde onun kazandığı altın madalya Ermenistan takımının ilk ve tek altın madalyası oldu.

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