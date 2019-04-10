Mikail Aslan Vanlılarla buluştu

Sanatçı Mikail Aslan Üvercinka Kültür Sanat Merkezi’nin organizasyonuyla Van’da bir konser verdi. Devlet Tiyatrosu Konferans Salonu’nda verilen konsere Vanlılar büyük bir ilgi gösterdi. Mikail Aslan yeni albümü ve eski albümlerinden Kurmancî ve Kirmançkî parçalar seslendirdi. 2005 yılında çıkan Maya albümünden parçalarla konsere başlayan Aslan, ardından yeni albümü Axpîn’den (Bereketli toprak) şarkılar seslendirdi. Aslan, şarkılar arasından kısa konuşmalar yaparak, anadilin önemine dikkat çekti.

‘Bu topraklarda başka dil ölmesin’

Ermeni sanatçı Aram Tigran’ın Newroz şarkısını da seslendiren Aslan, Ermenice’nin Van ve çevre illerde yok olmasından yakındı. Kürtçenin Kirmançkî lehçesinin de yok olmakla karşı karşıya olduğuna işaret eden Aslan, “Bu topraklarda başka dil ölmesin” dedi.

HABER MERKEZİ