Karabağ’ın Marağa köyünde 27 sene önce bugün Azerbaycan ordusu soykırım gerçekleştirdi

Açıklamada bu ifadelere yer verildi: “Sumgayıt, Bakü, Kirovabad (Gence), Marağa’da olduğu gibi Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan tarafından Ermenilere karşı etnik temizlik politikası devam etmiştir. Bu etnik temizlik politikası Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1948 yılında kabul edilen “Soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair” sözleşmesinde yer alan prensiplere göre bir soykırımdır ve mutlaka hukuki açısından tanımlanmalı.”

Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Ermenilere yönelik nefret politikasının devletçe yürütülmesi ombudsamana göre bu olaylara gereken hukuksal tepkiyi vermemekten kaynaklanıyor.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan tarafından Karabağ Ermenilerine yönelik soykırım politikasının bir ifadesi olarak 10 Nisan 1992 tarihinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Artsakh’taki (Karabağ) Martakert bölgesinin Marağa köyünde Ermeni katliamları gerçekleştirdiler.

Sabah saatlerinde köyü bombaladıktan sonra Azerbaycan ordusu köye girip orada kalan tüm sakinleri vahşi bir şekilde öldürdü ve bununla yetinmeden cesetleri de parçaladı.

Verilere göre Marağa’da 57 kişi öldürüldü, 9’u çocuk ve 29’u kadın olmak üzere 60’tan fazla kişi esir alındı.