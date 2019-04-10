İtalyan parlamentosunda Ermeni Soykırımı oylaması

Koalisyon ortaklarından Beş Yıldız Hareketi öncülüğünde sunulan önergede, Ermeni Soykırımı’nın resmen tanınması ve uluslararası düzeyde yankı yaratılması talep ediliyor. Pazartesi günü önergenin tartışıldığı oturumda konuşan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Vincenzo Santangelo, önergenin Türk ve Ermeni halkları arasında barışın sağlanmasına katkı sağlamasını dilediğini belirtti. İtalyan Müsteşar, bu katliamlarla önyargısız bir şekilde hesaplaşılması gerektiğini söyleyerek, amaçlarının bu vahşetin kurbanlarını onurlandırmak ve Türkiye ile Ermenistan’ın geçmişte yaşanan olaylara ilişkin uzlaşma yolunu açmak olduğunu ifade etti.
İtalyan basının İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani’nin Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını yazdı. Ansa haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Büyükelçi Gaiani’ye bu tasarıdan dolayı üzüntülerini bildirdiği ve İtalya’nın bu konudaki duruşuna açıklık getirmesini istediği belirtildi.
Ermenistan Kamu Radyosu
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