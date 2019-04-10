İspanya’da dindar Katoliklerin sayısı azalıyor

Rapora göre, Katolik inancına göre dini vecibelerini yerine getiren dindarların oranı ise 2000 yılında yüzde 50,4 iken, geçen yıl yüzde 26,6’ya düştü.

“Tarihi bir oran”

Raporu değerlendiren Ferrer i Guardia Vakfı Başkanı Silvia Luque, “İspanyolların yüzde 27’si dindar olmadığını söylüyor. Bu tarihi bir oran.” dedi.

Avrupa Sosyal Taraması’nın raporuna atıfta bulunan Luque,

olarak giderek Fransa’ya yakınlaştığını ifade etti. Luque, şunları kaydetti:

“Avrupa Sosyal Taraması’nın raporuna göre, Avrupa’da en dindar ülke yüzde 91’lik oranla Polonya. Bunun ardından Litvanya (yüzde 88), İtalya ve İrlanda (yüzde 74), Portekiz ve Avusturya (yüzde 73) ile İspanya (yüzde 69) geliyor. Fransa’da halkın sadece yüzde 53’ü kendini dindar olarak tanımlıyor. İspanya’da, diktatör Franco döneminde 40 yıl boyunca zorunlu olan dindarlıktan sonra Francocu milliyetçi katolikçiliğin daha az etkisi altında kalan yeni nesil ile Fransa’ya yaklaşıyor.”

Luque, Katolik Kilisesi’ndeki cinsel taciz skandallarının etkisinin henüz son raporlara yansımadığını vurgulayarak, bu olayın Avrupa halkını dindarlıktan daha da uzaklaştırabileceğinin altını çizdi.