 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İtalya’ya soykırım yanıtı: Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin

2019-04-10
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İtalyan parlamentosunda Ermeni soykırımı için verilen yasa teklifine değinerek “Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin” dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Ankara’da açıklamalarda bulunuyor.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

– Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi seçimde destek aldı.

– Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de destek aldı.

– Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

– Seçimden sonra ilk MYK toplantısı, seçimin üzerinden bir ay geçmeden yapılacaktır.” Kızılcahamam’da istişare toplantısı yapılacak.

– İsrail seçimlerini takip ediyoruz. Üzücü olan şudur ki, çeştili konularda rakiplerin arasında fark olsa da Filistin konusunda her iki liderin de tavrı olumsuzdur.

– (İtalya’nın Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa tasarısı üzerine) Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin.

– (Yerel seçimlerde İstanbul sonuçlarına ilişkin devam eden tartışma) Hukukun verdiği imkanlar dahilinde olağanüstü itirazda başvuracağız.

– Seçim sonuçlarına ilşkin yapılan itirazdan hukukidir. Bizim amacımız seçim sonuçlarının tam olarak ortaya çıkmasıdır.

– Vatandaşın iradesi net bir şekilde tecelli etmeli.

– Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır.

– Düne kadar ‘YSK üzerinde baskı kuruyorsunuz’ diyorlardı.

– Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir.

– İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır.

– YSK özgür bir şekilde karar veriyor.

– Sandık demokrasinin numusudur.

– Seçilenin mazbatası verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerine girmek sürece saygısızlıktır.

– Sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar var.

– Sığınmacılara karşı ırkçılık yapılıyor.

– (Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz.

– (Ankara’da) köpeklerin öldürülmesi) İçişleri Bakanı yakın bir şekilde ilgileniyor. Tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletiz.

– Olamayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?

Sputnik Türkiye

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: