AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İtalya’ya soykırım yanıtı: Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Ankara’da açıklamalarda bulunuyor.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

– Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi seçimde destek aldı.

– Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de destek aldı.

– Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

– Seçimden sonra ilk MYK toplantısı, seçimin üzerinden bir ay geçmeden yapılacaktır.” Kızılcahamam’da istişare toplantısı yapılacak.

– İsrail seçimlerini takip ediyoruz. Üzücü olan şudur ki, çeştili konularda rakiplerin arasında fark olsa da Filistin konusunda her iki liderin de tavrı olumsuzdur.

– (İtalya’nın Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa tasarısı üzerine) Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin.

– (Yerel seçimlerde İstanbul sonuçlarına ilişkin devam eden tartışma) Hukukun verdiği imkanlar dahilinde olağanüstü itirazda başvuracağız.

– Seçim sonuçlarına ilşkin yapılan itirazdan hukukidir. Bizim amacımız seçim sonuçlarının tam olarak ortaya çıkmasıdır.

– Vatandaşın iradesi net bir şekilde tecelli etmeli.

– Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır.

– Düne kadar ‘YSK üzerinde baskı kuruyorsunuz’ diyorlardı.

– Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir.

– İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır.

– YSK özgür bir şekilde karar veriyor.

– Sandık demokrasinin numusudur.

– Seçilenin mazbatası verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerine girmek sürece saygısızlıktır.

– Sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar var.

– Sığınmacılara karşı ırkçılık yapılıyor.

– (Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz.

– (Ankara’da) köpeklerin öldürülmesi) İçişleri Bakanı yakın bir şekilde ilgileniyor. Tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletiz.

– Olamayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?