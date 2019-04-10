AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İtalya’ya soykırım yanıtı: Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Ankara’da açıklamalarda bulunuyor.
Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
– Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi seçimde destek aldı.
– Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de destek aldı.
– Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.
– Seçimden sonra ilk MYK toplantısı, seçimin üzerinden bir ay geçmeden yapılacaktır.” Kızılcahamam’da istişare toplantısı yapılacak.
– İsrail seçimlerini takip ediyoruz. Üzücü olan şudur ki, çeştili konularda rakiplerin arasında fark olsa da Filistin konusunda her iki liderin de tavrı olumsuzdur.
– (İtalya’nın Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa tasarısı üzerine) Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin.
– (Yerel seçimlerde İstanbul sonuçlarına ilişkin devam eden tartışma) Hukukun verdiği imkanlar dahilinde olağanüstü itirazda başvuracağız.
– Seçim sonuçlarına ilşkin yapılan itirazdan hukukidir. Bizim amacımız seçim sonuçlarının tam olarak ortaya çıkmasıdır.
– Vatandaşın iradesi net bir şekilde tecelli etmeli.
– Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır.
– Düne kadar ‘YSK üzerinde baskı kuruyorsunuz’ diyorlardı.
– Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir.
– İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır.
– YSK özgür bir şekilde karar veriyor.
– Sandık demokrasinin numusudur.
– Seçilenin mazbatası verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerine girmek sürece saygısızlıktır.
– Sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar var.
– Sığınmacılara karşı ırkçılık yapılıyor.
– (Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz.
– (Ankara’da) köpeklerin öldürülmesi) İçişleri Bakanı yakın bir şekilde ilgileniyor. Tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletiz.
– Olamayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?
Sputnik Türkiye
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