ABD Kongre Üyesi: Birleşik Devletler, 20. yüzyılın ilk Soykırımını tanımalıdır

Kongre Üyesi, “Birleşik Devletler, 20. yüzyılın ilk Soykırımını tanımalıdır. Ülkemiz insan hakları savunucusu, gerçeği destekleyen pozisyondan hareket eden bir ülke olmaktadır ve Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararın Temsilciler Meclisi’nde kabul etmemesi için hiçbir neden yok.” diye söyledi.
Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarının hazırlayanlardan etkili Demokrat Kongre Üyesi Adam Schiff, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirtti.
Ermenistan Kamu Radyosu
Yorumlar kapatıldı.