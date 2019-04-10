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ABD Kongre Üyesi: Birleşik Devletler, 20. yüzyılın ilk Soykırımını tanımalıdır

2019-04-10
ABD Kongresi’nde Ermeni Soykırımı Anma Akşamı düzenlendi. Kongre Üyesi Jackie Spear, ABD Başkanı Donald Trump’a Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısını içeren bir mektup göndereceğini söyledi.

Kongre Üyesi, “Birleşik Devletler, 20. yüzyılın ilk Soykırımını tanımalıdır. Ülkemiz insan hakları savunucusu, gerçeği destekleyen pozisyondan hareket eden bir ülke olmaktadır ve Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararın Temsilciler Meclisi’nde kabul etmemesi için hiçbir neden yok.” diye söyledi.

Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarının hazırlayanlardan etkili Demokrat Kongre Üyesi Adam Schiff, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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