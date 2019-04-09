Paşinyan: “Savaş tehdidine barış gündemiyle cevap vereceğiz”

Karabağ kurtuluş savaşının, Ermenistan ile Ermeni halkının geleceği için çok önemli ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Başbakan, “Bu kurtuluş savaşında biz, kendi kaderimizin sahibi ve efendisi olabileceğimizi kanıtladık. Elimizde kağıt kepçeyle yalvaran olmaktan çıkıp demir elimiz, barışçıl aklımız ve yenilmez ruhumuzla barış yalvaran değil, barışa mecbur eden olduk. Ve şunu bir kez daha tekrar etmek isterim ki, mecbur edildiğimiz savaşta barışa mecbur eden olduk” dedi.

Bölgede barış ve istikrar sağlamanın, Dağlık Karabağ ihtilafının üç taraflarından sadece ikisinin veya birinin sorumluluğunda olamayacağını belirten Paşinyan, üç tarafın da bu konuda eşit sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

“Bu ortak bir sorumluluk ve ortak bir çalışmadır ve ben, 29 Mart’ta Viyana’da Azerbaycan Cumhubaşkanı İlham Aliyev ile yapılan görüşmede bunları müzakere masasına yatırdım. Bizim barış formülümüzü ise ben 12 Mart’ta Stepanakert’te yapılan Ermenistan ve Artsakh güvenlik konseylerinin ortak oturumunda dile getirmiştim. Şunu da kaydetmek istiyorum ki Viyana müzakerelerinde bu formül, görüşmenin ana konusu oldu” diyen Başbakan, hiçbir hükümetin veya çoğunluğun oyuyla iktidara gelen hiçbir gücün tek başına Karabağ çatışmasında karar veremeyeceiği, bu kararın sadece ve sadece üç halk tarafından verilebileceiğini vurguladı.

Karşı halka hep savaşla tehdit etmenin yanlış olduğunu söyleyen Paşinyan, bu tür tehditleri dile getirenin, dolaysız olarak kendi halkını da savaşla tehdit ettiğine dikkat çekti. Ermenistan hükümetinin, kimseyi savaşla tehdit etmediğini dile getiren ve karşı tarafı da kendisiyle tehditlerle konuşmamaya davet eden Paşinyan, “Karabağ meselesinin çözümü veya çözüme dair öneriler mutlaka hem Ermenistan, hem Karabağ ve hem de Azerbaycan halkları için kabul edilebilir olmalı. Böyle bir çözüm bulmayıncaya kadar çözümden bahsetmek ciddi bile değil. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın da bu yaklaşımını benimsemesini istiyorum.”